Israel en la mira por supuesto robo de órganos de cadáveres

La ONG Euro-Med Human Rights Monitor emitió una alerta expresando preocupación por las ‘sospechas de robo de órganos’ llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas de Israel, por lo que solicitó una investigación a nivel internacional para examinar sus acciones en la Franja de Gaza.

La ONG asegura haber documentado la ‘confiscación’ de ‘decenas’ de cadáveres del Hospital Al Shifa y del Hospital Indonesio, en el norte de la Franja de Gaza, ahora bajo control israelí, así como de las inmediaciones de los ‘corredores seguros’ señalados por las fuerzas israelíes como paso para que los civiles se desplacen hacia el sur del enclave.

Además las fuerzas israelíes habrían desenterrado cuerpos de una fosa común que comenzó a utilizarse hace más de ocho días en el recinto del Hospital Al Shifa de ciudad de Gaza.

Los propios sanitarios gazatíes han resaltado que la falta de determinados órganos constatada en un examen forense no certifica por sí mismo el robo de órganos, ya que esas personas podrían haber sido sometidas a cirugías antes de morir.

Además, es imposible realizar un examen minucioso debido a la ofensiva militar israelí.

#Infographic| Statistics on the Israeli attack on the Gaza Strip (07 October-27 November 2023) pic.twitter.com/29AjaxWycA