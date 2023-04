Suenan las alarmas en Israel: Siria lanza tres misiles

Israel reportó el lanzamiento de tres misiles desde territorio sirio el sábado, lo que representa un ataque inusual por parte del vecino del noreste del país, en medio de la escalada de violencia en varios frentes.

Afortunadamente, no hubo daños ni víctimas, solo un misil logró cruzar la frontera y cayó en un campo en los Altos del Golán anexados por Israel.

El mismo sábado as fuerzas de seguridad israelíes mataron a tiros a un palestino de 20 años en la Cisjordania ocupada, ataque que fue justificado por el ejército israelí con el argumento de que los palestinos estaban lanzando piedras y artefactos explosivos a los soldados.

El lanzamiento de misiles desde Siria se da en el contexto de las crecientes tensiones entre israelíes y palestinos provocadas por una redada de la policía israelí en el sitio más sensible de Jerusalén, la mezquita de Al-Aqsa.

3 rockets were launched from Syria into Israel a short while ago. 1 of them crossed into Israeli territory and landed in the southern Golan Heights. No interceptors were launched in accordance with policy.

Esto ha llevado a combatientes en el Líbano y milicianos palestinos en la Franja de Gaza a lanzar una fuerte andanada de misiles contra Israel.

En represalia, aviones de combate israelíes atacaron sitios supuestamente ligados al grupo combatiente palestino Hamas en Gaza y el sur del Líbano.

Las tensiones se han exacerbado aún más después de un tiroteo en la Cisjordania ocupada y un presunto atropello vehicular en Tel Aviv que resultaron en la muerte de dos británico-israelíes y un turista italiano.

We stand with the victims of the terrorist attacks of the last few days, which took the lives of an Italian tourist & 2 Israeli-British women, as well as injuring foreign tourists.



Terrorism doesn’t discriminate. Anyone is a potential victim. pic.twitter.com/Um34JXS6e3