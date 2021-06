Israel - Palestina: Hamas intentó alterar defensas desde torre en Gaza

JOSEF FEDERMAN

CIUDAD DE GAZA, Franja de Gaza.- El embajador de Israel en Estados Unidos dijo el martes que milicianos de Hamas intentaron alterar el funcionamiento del sistema antimisiles Cúpula de Hierro desde un edificio en Gaza en donde estaban ubicadas las oficinas de The Associated Press y de otras agencias de noticias, provocando que la fuerza aérea israelí destruyera el inmueble el mes pasado. La AP dijo que no ha visto evidencia que sustente dicha afirmación.

El embajador Gilad Erdan emitió su comunicado un día después de reunirse con el presidente y director general de la AP, Gary Pruitt, y con Ian Phillips, el vicepresidente de noticias internacionales, en la sede de la AP en Nueva York.

La fuerza aérea israelí bombardeó la torre al-Jalaa de 12 plantas el 15 de mayo, aproximadamente una hora después de ordenar a todos los ocupantes que desalojaran. Nadie resultó lesionado, pero el edificio quedó destruido. En él había oficinas de la AP, del canal satelital Al Jazeera, y viviendas de decenas de familias.

El ataque aéreo se dio durante una guerra de 11 días entre Israel y la milicia de Hamas, que gobierna Gaza.

En un comunicado publicado en Twitter, Erdan les dijo a los ejecutivos de la AP que el edificio era usado por Hamas para afectar el funcionamiento de Cúpula de Hierro, que interceptó cientos de cohetes lanzados por los combatientes palestinos.

Erdan indicó que el ataque aéreo no estaba dirigido intencionalmente contra periodistas.

"La AP es una de las agencias de noticias más importantes del mundo e Israel no sospecha que sus empleados estuvieran al tanto de que una unidad encubierta de Hamas estaba usando el edificio de esta forma", comentó.

"Reafirmé que Israel defiende la importancia de la libertad de prensa y se empeña en garantizar la seguridad de los periodistas desde donde sea que reporten. Israel está dispuesto a asistir a la AP en la reconstrucción de sus oficinas y operaciones en Gaza", agregó.

La reunión con Erdan "fue una conversación positiva y constructiva", dijo la AP en un comunicado. La agencia expresó su agradecimiento por su promesa de ayudar a reconstruir un buró de la AP en Gaza.

La AP renovó su exigencia de ver pruebas que respalden la afirmación de Israel de que milicianos de Hamas operaban al interior del edificio.

"Las autoridades israelíes afirman que el edificio que albergaba nuestro buró fue destruido debido a una presencia de Hamas que representaba una amenaza inmediata", dijo la AP. "Todavía debemos recibir evidencia que sustente estas afirmaciones. La AP continúa pidiendo la completa liberación de cualquier prueba que tengan los israelíes para que los hechos sean públicos".

La AP ha exhortado reiteradamente a Israel a compartir cualquier evidencia que apoye su afirmación de que había actividad de Hamas en el edificio. También ha pedido una investigación independiente del incidente.