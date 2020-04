Israel usa drones para verificar autoaislamiento de enfermos

Jerusalén.- La policía israelí está recurriendo a drones para verificar que los enfermos con el virus cumplan con los pedidos de autoaislamiento y frenar la propagación de la pandemia.

"Las unidades en tierra utilizan drones para edificios de muchos pisos y hacer confirmación visual", dijo el vocero de la policía, Micky Rosenfeld.

Israel también aprobó el uso de tecnología de espionaje telefónico utilizada previamente contra milicianos palestinos.

Israel y otros países han considerado que dichos métodos son herramientas cruciales para evitar la propagación del virus.

Sin embargo, el uso de dichas tecnologías en civiles ha generado preocupaciones sobre el derecho a la privacidad y preguntas de hasta qué punto las autoridades pueden o deben llegar para contener la pandemia.

En otros países, como Italia, Francia, España y China, la policía también ha utilizado drones para asegurar que se cumplen los aislamientos.

Walking around without a protective face mask? Well, you can't avoid these sharp-tongued drones! Many village and cities in China are using drones equipped with speakers to patrol during the #coronavirus outbreak. pic.twitter.com/ILbLmlkL9R