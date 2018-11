¡Postúlate! Abuelito busca mujer para heredarle su fortuna

Agencia

Italia.- Un hombre millonario de 82 años es claro y sabe lo que quiere: una mujer joven a la cual dejarle su herencia. Sí, una publicación en Facebook que está dando la vuelta al mundo. Los requisitos son mínimos y a continuación te decimos de qué trata esta insólita búsqueda.

De acuerdo con el portal de noticias Alberto es un ciudadano catalán de 82 años que rápidamente se ha popuralizado en las redes debido a la petición que hace a través de redes, y es que quiere encontrar una "señorita de hasta 37 años de edad, no fumadora y con buena presencia", esto para dejarle toda su fortuna.

Fue en menos de 24 horas cuando salió la primera candidata. "Tiene 38 años, es cubana, divorciada y con dos hijos. Me ha dado muy buena impresión, es una chica seria que vive con su madre. Hemos quedado en vernos el próximo fin de semana y conocernos más", contó el protagonista de la publicación que se viralizó en Facebook.

También te puede interesar: Donan 210 mil dólares al abuelo mexicano brutalmente golpeado

"El trato es que nos tenemos que casar porque yo quiero estabilidad. Quiero una relación normal, tener compañía y que me cuiden", agrega el hombre, dando además detalles sobre el ámbito personal.

También tengo mis necesidades. Si no me lo da, tendré que buscar a otra persona, dijo.

Tras su declaración la lluvia de críticas surgieron de inmediato, pues muchas personas lo señalaron al querer buscarse alguien 50 años menor que él, sin embargo él explicó sus motivos: "ya he tenido alguna relación anterior con mujeres de menos de 30 años, así que no veo problema en pedir que tengan esa edad. Cierto que todas han sido extranjeras, ninguna del país. A las de aquí les cuesta mucho salir con un hombre jubilado".

"A cambio, les doy seguridad económica. Soy una persona muy activa, me cuido mucho y eso les gusta cuando me conocen", asegura. Y es que, además de su cariño, el hombre promete dejar un piso céntrico, una finca privada y una casa en el monte, además del dinero que haya en su cuenta corriente, propiedades que ascienden a los más de 400.000 euros.

Asimismo otros se han cuestionado el por qué no dejarle el dinero a su descendencia, pero Alberto hace hincapié en que nada lo hará cambiar de opinión, y respecto a si dejarle a sus hijos su dinero el simplemente dijo que no, pues “se han portado fatal”.

"Sé que la chica estará conmigo por dinero, no soy tonto, pero no me da miedo que me quieran matar", asegura el anciano, "pienso avisar al servicio de atención a las personas mayores del ayuntamiento para que estén atentos, y si ven algo raro, que me hagan análisis. También tengo a mis sobrinas, que me ven con frecuencia".

Por lo pronto solo ha salido una candidata pero Alberto espera conocerla un poco mejor, y de no gustarle probablemente seguirá en su insólita búsqueda hasta encontrar a la indicada.