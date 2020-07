Grupo de ayuda SOS Mediterranee denuncia hostigamiento de Italia

Milán.- Las autoridades italianas han bloqueado el acceso a puerto a un barco de rescate del grupo humanitario SOS Mediterranee, indicó la propia organización el jueves, que catalogó la medida como hostigamiento.

El barco Ocean Viking de la organización humanitaria llegó a Sicilia el 7 de julio con 180 migrantes rescatados en aguas libias, la última embarcación activa que realiza rescates de migrantes en la ruta del Mediterráneo central.

El grupo de ayuda indicó en un comunicado que la medida fue un “descarado hostigamiento administrativo... que intenta impedir nuestras labores de salvamento”, Tales actos, subrayó, han disuadido a otros barcos de operar cerca de las costas de Libia, en las peligrosas aguas del Mediterráneo central, donde han muerto miles de migrantes que buscaban ponerse a salvo o una mejor vida en Europa.

🔴PRESS RELEASE: Following an 11-hour inspection by Italian coastguard on July 22, #OceanViking detained in Porto Empedocle, Sicily



SOS MEDITERRANEE condemns a blatant administrative harassment manoeuvre aimed at impeding the lifesaving work of NGO ships.https://t.co/U0ThD2zRAy