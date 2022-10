Ir de compras al supermercado ahora causará temor. Este jueves, un hombre que se paseaba por un “Carrefour” tomó un cuchillo del estante y apuñaló al menos cinco personas, causando la muerte de una y herir a otras cuatro, entre ellas el futbolista español Pablo Marí del club Monza, informó la policía italiana.

Ante la rápida acción de los agentes policiales , lograron atrapar a un hombre italiano de 46 años sospechoso del ataque en un centro comercial de Assago, un suburbio de Milán, informaron los Carabinieri.

Un empleado del popular supermercado Carrefour perdió la vida de camino al hospital, informó la agencia noticiosa ANSA, que agregó que otras tres víctimas se encuentran graves. Otra persona fue atendida por la conmoción sufrida a causa del ataque, pero no fue hospitalizada, informó la policía.

De momento se desconocía el motivo del ataque, pero la policía dijo que el hombre mostraba indicios de inestabilidad psicológica. No había elementos para creer que se tratara de un atentado terrorista.

Marí, quien juega a préstamo en el Monza de la Serie A procedente del Arsenal de Inglaterra, estaba entre los heridos. El Arsenal señaló en un comunicado que Marí se encontraba hospitalizado, pero que no había sido herido de gravedad.

Our thoughts are with Pablo Mari and the other victims of today's dreadful incident in Italy.



We have been in contact with Pablo’s agent who has told us he’s in hospital and is not seriously hurt.