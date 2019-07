Ivanka Trump regala un perro a su hija y la acusan de ¡racismo!

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La hija y asesora del presidente estadounidense Donald Trump, Ivanka, publicó en Twitter una foto de su nueva mascota, un perro blanco con ojos azules llamado Winter con el mensaje: "el sueño de cumpleaños de Arabella [su hija] se ha hecho realidad".

De acuerdo a RT, la publicación de la imagen de la mascota provocó una fuerte reacción entre algunos usuarios de las redes sociales que culparon a Ivanka de racismo, mientras otros aprovecharon para condenar la política de Donald Trump hacia los hijos de migrantes detenidos.

También te puede interesar: Ser hija del presidente es el trabajo más duro del mundo: Ivanka Trump

"Si fuera un perro marrón, ¿lo pondrías en una jaula?", preguntó uno de los internautas, en referencia a los centenares de menores recluidos en centros de detención en la frontera estadounidense con México, muchos de ellos separados de sus padres tras ser arrestados por ingresar irregularmente en territorio estadounidense.

"Por favor, pregunta a Arabella si mamá puede organizar la liberación inmediata de todos los niños inmigrantes inocentes que el abuelo encerró en jaulas para que otros niños también puedan tener una esperanza para sus sueños", comentó otro usuario.

Meet Winter, Arabella’s birthday dream come true and the newest member of the Kushner family! 😍 pic.twitter.com/Y1cHTvnBGm