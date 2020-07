Visita de AMLO profundizará la amistad entre México y EU, señala Ivanka Trump

Ivanka Trump, hija del presidente estadounidense Donald Trump y quien funge también como su asesora, aseguró que la visita que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Unión Americana profundizará aún más la amistad entre México y Estados Unidos, y manifestó que ambas naciones están unidas por valores comunes como la libertad y por la “profunda devoción por la fe y la familia.

En su cuenta de Twitter, Ivanka Trump difundió la fotografía que se tomó junto con el Ejecutivo federal y su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, el 1 de diciembre de 2018, en su toma de posesión de López Obrador como presidente de la República en la Cámara de Diputados.

Reflecting on great memories as POTUS welcomes President López Obrador to celebrate the new USMCA trade agreement.



Our nations are bound together by common values, shared love of freedom & deep devotion to faith & family. This visit will further deepen our strong friendship🇺🇸🇲🇽 pic.twitter.com/f4MeTj98i5