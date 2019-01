Bolsonaro asume la presidencia de Brasil

Agencia

BRASILIA, Brasil.- El excapitán del ejército Jair Bolsonaro, que en su día fue considerado como ajeno a la política y de quien sus compañeros legisladores se burlaban por sus posiciones de extrema derecha, por el uso constante de improperios e incluso por su vestimenta casual, asume como presidente de Brasil.

Dear Mr. President @realDonalTrump, I truly appreciate your words of encouragement. Together, under God’s protection, we shall bring prosperity and progress to our people! https://t.co/dplAFNJGdA