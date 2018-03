Volcán en Japón hace su mayor erupción en años

Agencia

Tokio.- Un volcán en el sur de Japón que apareció en una película de James Bond tuvo su mayor erupción en años este martes, arrojando humo y cenizas a cientos de metros de altura y obligando a cancelar decenas de vuelos de llegada y salida en un aeropuerto cercano, informó Sin Embargo.

La Agencia Meteorológica dijo que el Shinmoedake, en la isla meridional Kyushu, hizo erupción violentamente varias veces, arrojando materia hasta 2 mil 300 metros de altura, su mayor explosión desde 2011. La televisora pública NHK mostró humo gris y lava saliendo del cráter.

La semana pasada el volcán tuvo varias erupciones pero de menor tamaño.

También te puede interesar: Este supervolcán puede ocasionar un invierno volcánico global

El acceso al volcán de mil 421 kilómetros de alto quedó restringido. Unos 80 vuelos de entrada y salida en el aeropuerto Kagoshima fueron cancelados.

En la ciudad de Kirishima, en las faldas del Shinmoedake, la gente usaba mascarillas médicas o cubrían sus narices con toallas mientras otros se protegían con sombrillas de la ceniza que caía. Los carros quedaron cubiertos con una capa de ceniza.

Hasta el momento no había reportes de lesionados o daños debido a las erupciones. La agencia prevé que continúe la actividad volcánica y alertó a la gente de las rocas y materia volcánica que salen volando y caen a las laderas a gran velocidad, quemando o evaporando todo a su paso.

Japón tiene 110 volcanes activos y se encuentra en el llamado “Cinturón de Fuego” del Pacífico, una zona sísmica. Este en particular salió en la película de James Bond de 1967 You Only Live Twice.

Una erupción del monte Ontake en 2014 dejó unas 60 personas muertas. En enero, una erupción repentina de otro volcán en el centro del país mató a un soldado que estaba en entrenamiento de esquí y lesionó a otras 11 personas.