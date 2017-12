Niño fue herido por una ventana ¡cayó de un helicóptero!

Agencia

JAPÓN.- En un colegio de Okinawa, al sur de Japón, un menor resultó herido tras caerle una ventana que se desprendió de un helicóptero militar de Estados Unidos, el cual volaba hacia una base cercana. Este incidente se suma a una larga lista que alimenta el malestar en la población por la presencia de bases militares estadounidenses en la isla.

La ventana mide aproximadamente un metro de longitud y un peso de 7.7 kilogramos, según información de Notimex, el cual se desprendió del helicóptero CH53 y cayó sobre el patio de una escuela, en el momento que 60 alumnos tomaban clases de educación física, ubicado en la localidad de Ginowan, cerca de la base aérea de Futenma.

El menor sufrió heridas leves, así lo informaron fuentes del colegio a la agencia japonesa de noticias Kyodo.

El vocero del gobierno japonés, Yoshihide Suga, dijo en rueda de prensa que este tipo de sucesos “no deben ocurrir”, pues causan preocupación entre los residentes de la prefectura sobre la presencia de tropas estadounidenses en Japón.

El Ejército estadounidense reconoció el incidente, que lo calificó de “extremadamente serio”, ofreció disculpas y anunció que está investigando los motivos en colaboración con las autoridades japonesas.

This is the windows dropped from ch53 helicopter.it happened above the school.nobody injured. pic.twitter.com/r3eiJqYVwE