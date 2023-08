Japón: indemnizan a víctimas abusadas por difunto agente musical

Esta semana, las víctimas del difunto agente musical Johnny Kitagawa, fueron informados que recibirán una compensación económica.

Esto ocurre luego de que se verificara la autenticidad de las pruebas reunidas, en relación a las acusaciones de abuso sexual en su contra.

Ayer se llevó a cabo una conferencia de prensa en Japón, dirigida por el líder del equipo de investigación del caso, Makoto Hayashi.

A new internal investigation of Japan's top talent agency, Johnny & Associates, found that its late founder, Johnny Kitagawa, abused hundreds of boys. https://t.co/BaGP2WKKrB