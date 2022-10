Japón pide a ciudadanos buscar refugio tras lanzamiento de misil norcoreano

El lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte desató pánico en Japón, donde el gobierno pidió a sus ciudadanos en Hokkaido buscar refugio "de inmediato".

La emisora NHK dio a conocer la alerta del gobierno: "Corea del Norte parece haber lanzado un misil. Por favor, evacuen al interior de un edificio o vayan al sótano. Zona objetivo: Hokkaido".

Corea del Sur confirmó el lanzamiento de un misil, con dirección al este, por parte de Pyongyang, probablemente como parte de una prueba.

Sin embargo, la advertencia de Japón se dio ante el temor de que el misil pudiera impactar en tierra.

El misil lanzado este lunes por Corea del Norte en su último ensayo armamentístico sobrevoló el norte del archipiélago japonés, según anunciaron las autoridades niponas, que activaron la alerta en esa zona ante la trayectoria del proyectil.

El misil fue disparado en torno a las 7:30 hora local del martes hacia el mar de Japón, según informó el Ejército surcoreano, mientras que el Gobierno japonés señaló que cayó en un punto del mar sin especificar, tras haber activar la alerta civil en las prefecturas de Hokkaido y Aomori, las más septentrionales del archipiélago.

#NorthKorea fired at least one ballistic missile on an apparent trajectory over Japan



According to Japan’s Ministry of Defense, the missile passed over Japan toward the Pacific Ocean and landed in the ocean 17 minutes later.



Sirens in the northern region of Hokkaido #Japan. pic.twitter.com/kqwzThZXvF