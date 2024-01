Japón: Prometen más fondos para la zona del sismo ante temores de enfermedades

El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, expresó estar "sin palabras" tras sobrevolar la zona de desastre en helicóptero durante su primera visita a la región norcentral de Noto desde los mortales sismos del 1 de enero. La preocupación por la propagación de enfermedades en los centros de evacuación se suma a la urgencia de la situación.

Tras el sismo de magnitud 7,6 que dejó 221 muertos y más de 20 desaparecidos, Kishida prometió mejorar las condiciones de vida de los evacuados y reconstruir sus hogares tan pronto como fuera posible. Actualmente, más de 20,000 personas se refugian en aproximadamente 400 gimnasios escolares y centros comunitarios.

Los daños en las carreteras complican las labores de recuperación, y a pesar de la llegada de suministros de ayuda a la mayoría de las áreas afectadas, cientos de personas en zonas aisladas reciben escaso apoyo. El riesgo de enfermedades es particularmente preocupante, especialmente entre los ancianos, que constituyen la mitad de la población en ciudades afectadas como Noto, Wajima y Suzu.

