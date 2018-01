Tatuajes delataron a ex líder Yakuza prófugo en Tailandia

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Por 14 años, un ex líder de la mafia japonesa Yakuza permaneció oculto en una pequeña comunidad de Tailandia, donde se casó con una mujer local y vivía tranquilo, sin embargo una foto en redes sociales alertó a las autoridades de Japón sobre su paradero y tras una investigación, el hombre de la tercera edad fue detenido.

Solo bastaron unas fotos en redes sociales y decenas de miles de likes, para que la policía japonesa alertara a las autoridades de Tailandia sobre la presencia en su país de Shigeharu Shirai, un líder de la yakuza y prófugo de la justicia desde hace 14 años, publicó el portal Televisa.

De 72 años de edad, el aparentemente retirado capo criminal llamó la atención de los locales cuando vieron su cuerpo cubierto de tatuajes mientras jugaba damas chinas al aire libre, afuera de un establecimiento en Lopburi, una pequeña ciudad del centro de Tailandia, conocida por los centenares de monos que corren por sus calles.

Aparte de la tinta, también era de notar la ausencia de su dedo meñique. En la mafia japonesa, uno de sus castigos más famosos es que a un integrante le corten un dedo para saldar una deuda o pagar por una ofensa.

Shigeharu Shirai was caught playing chess in public, exposing his unique tattoo work, which was the proof he was a Yakuza crime boss. This confirms my belief that playing chess in public will only lead you to bad things. pic.twitter.com/cG1Vpc69Vq