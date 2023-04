Richard Sharp, presidente del medio de noticias BBC World News (BBC), renunció este viernes luego de que un informe descubrió que no reveló un posible conflicto de intereses por su implicación en la concesión de un préstamo a Boris Johnson de hace años, mientras los escándalos del turbulento mandato del ex primer ministro siguen sacudiendo la vida pública en Gran Bretaña.

La radiotelevisión británica, que se financia con dinero público, ha estado bajo presión tras la revelación de que Sharp ayudó a concertar una línea de crédito semanas antes de ser elegido para el cargo a recomendación del gobierno.

El préstamo de 800.000 libras (1 millón de dólares) procedía del adinerado empresario canadiense Sam Blyth, que es primo lejano de Johnson.

Fue facilitado por Sharp, exbanquero en Goldman Sachs y donante del Partido Conservador, quien organizó una reunión entre Blyth y el primer ministro para discutir la oferta de ayuda financiera del empresario.

