Jennifer McClellan, primera mujer afroestadounidense en representar Virginia

La demócrata Jennifer McClellan, sosteniendo el recibo de un voto que su padre alguna vez tuvo que pagar y que metió entre las páginas de una Biblia de la familia, prestó juramento el martes en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, convirtiéndose en la primer mujer de raza afroestadounidense en representar a Virginia en el Congreso federal.

El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, llevó a cabo una juramentación ceremonial con McClellan, quien estuvo acompañada por sus dos hijos, en el recinto de la cámara baja. Representantes de ambos partidos se pusieron de pie y aplaudieron cuando se destacó que era la primer mujer de raza negra en representar a Virginia en el Congreso.

Virginia es ahora el 23er estado de la nación en estar representado en el Congreso por una afroestadounidense, según un análisis del Pew Research Center.

“Es un gran honor, no sólo cuando pienso en la historia de mi familia, y en lo que mis padres, abuelos y bisabuelos tuvieron que pasar para que esto fuera posible, sino también por el hecho de que soy la primera afroestadounidense de Virginia, cuna de la democracia estadounidense y cuna de la esclavitud estadounidense, lo que es una especie de justicia poética”, declaró McClellan para Associated Press.

McClellan recordó cómo sus padres y abuelos tuvieron que enfrentarse al racismo del sur de Estados Unidos simplemente para poder votar.

Relató que su abuelo tenía que demostrar que sabía leer y tenía que encontrar a tres hombres blancos que lo confirmaran. Su padre, un pastor y profesor, tuvo que pagar para poder votar y retuvo el recibo en su Biblia, ya desgastada. Y su madre, la primera mujer de su familia en ir a la escuela más allá del octavo grado, solo votó después de que se aprobó la ley de igualdad electoral en 1965.