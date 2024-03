JetBlue y Spirit Airlines ponen fin a su acuerdo de fusión tras disputa antimonopolio

JetBlue Airways y Spirit Airlines anunciaron este lunes que pondrían fin a su acuerdo de fusión, semanas después de perder una demanda federal antimonopolio que cuestionó el acuerdo.

En enero, un juez federal bloqueó el intento de JetBlue de adquirir la aerolínea de bajo costo Spirit después de que el Departamento de Justicia presentara una demanda para impedir el acuerdo el año pasado.

El Departamento de Justicia alegó que la adquisición sofocaría la competencia en la industria aérea y eliminaría a Spirit como alternativa de descuento para los viajeros preocupados por los precios.

JetBlue y Spirit apelaron la decisión del juez un par de días después, pero JetBlue señaló que la apelación era necesaria según los términos del acuerdo de fusión. Los analistas esperaban pocas posibilidades de éxito en la apelación.

Las acciones de Spirit cayeron un 17% en las operaciones previas a la comercialización, mientras que las de JetBlue subieron aproximadamente un 4%.

🚀The most popular stock on the market: Spirit Airlines $SAVE -14.86% now;#AInvest_Magic #TRADINGTIPS #equities #Markets #finance$SAVE has -50.81% since the Magic signal was triggered.

👏Following and commenting to receive signals on your holdings. pic.twitter.com/v7F1yPLgn7