Ya es oficial: Joe Biden acepta ser el presidencial candidato demócrata

Wilmington.- Joe Biden aceptó el jueves la nominación presidencial demócrata, un puesto que ha buscado por más de 30 años y a lo largo de tres postulaciones a la Casa Blanca. Su compañera de fórmula, la senadora por California Kamala Harris aceptó la nominación a la vicepresidencia el día previo.

It is with great honor and humility that I accept this nomination for President of the United States of America.