Joe Biden anuncia reunión con Xi Jinping tras derribos de globos espías

Durante una rueda de prensa, este jueves el mandatario de los Estados Unidos, Joe Biden; ha anunciado que se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping; para calmar las tenciones que tienen actualmente tras los derribos de presuntos globos espías que sobrevolaban en cielos estadounidenses.

Ante los medios de comunicación, Biden; indicó que Estados Unidos no se encuentra en busca de una nueva Guerra Fría con China, por lo que no descartan seguir en contacto con el país, pese a las últimas fricciones entre ambas potencias por los objetos aéreos.

Biden said he expects to speak with Chinese Pres Xi Jinping on the matter.

"And I hope we are going to get to the bottom of this, but I make no apologies for taking down that balloon," referring to an initial Chinese surveillance balloon downed off the coast of South Carolina.