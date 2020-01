Joe Biden arremente contra los videojuegos: "enseñan a ser asesinos"

CANCÚN.- Tras el terrible tiroteo que tuvo lugar en Torreón, el gobernador de Coahuila especuló que la causa de todo pudo haberse debido a un videojuego, hecho que fue descartado poco después, sin embargo, tal parece que el mundo de los 'Gamers' y los políticos jamás podrán llevarse bien, ya que en esta ocasión ha sido el norteamericano Joe Biden quien ha arremetido en contra de esta forma de entretenimiento.

El New York Times tuvo la oportunidad de hacerle una entrevista en la que Biden dejó en claro lo que opina no solo de los juegos, si no, de los desarrolladores, a quienes llamó "cretinos" después de afirmar que ellos son los que están enseñando a la juventud a ser asesinos.

También te puede interesar: Reportan ataque con cohetes cerca de la embajada de EU en Irak

“En un momento, uno de estos cretinos que estaban sentados en la mesa, que era un multimillonario- cercano a un billonario- me dijo que era un artista porque había sido capaz de crear un juego que enseña a matar gente… y luego una de estas personas me dijo ‘Nosotros somos el motor económico de América. Nosotros somos los elegidos’. El punto es que, hay toda una arrogancia en ello, una brutal arrogancia de que ellos son los elegidos, de que pueden hacer lo que quieran. Estoy en desacuerdo”, dijo.

Tiroteo en Texas del 2019

Trump también ha realizado polémicas declaraciones acerca de los videojuegos, recordemos el tiroteo en Texas que dejó 22 muertos y más de una veintena de heridos; tras el siniestro el presidente de los Estados Unidos declaró que los videojuegos tenían la culpa de los episodios de violencia que vive América.

Con información de Unocero.