Biden busca reedificar la “pared azul” de los demócratas

Michigan.- En 2016, Donald Trump derribó la “pared azul” de los demócratas, ganando la Casa Blanca con victorias inesperadas en Michigan, Pennsylvania y Wisconsin.

Este año, Joe Biden está tratando de reconstruir ese muro.

Los primeros viajes de campaña del candidato presidencial demócrata fuera de su base en Delaware en la era de la pandemia le están llevando a los tres estados, un indicio de lo estrechamente conectados que están los prospectos electorales de Biden a su capacidad para recuperarlos.

I’m in Warren, Michigan, to discuss how a Biden-Harris administration will ensure the future is made in America — by America’s workers. Tune in now: https://t.co/OzJ3Vnc8kd