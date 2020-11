Biden sostiene diálogo con Johnson, Macron y Merkel

Washington.- El virtual presidente electo Joe Biden ha hablado con el primer ministro británico Boris Johnson, el presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel, gobernantes de tres de los aliados europeos más importantes de Estados Unidos.

El apoyo de Johnson al Brexit y su relación cordial con el presidente Donald Trump despertaron las suspicacias de muchos demócratas, pero fue uno de los primeros gobernantes europeos que llamó al demócrata para felicitarlo.

La oficina de Johnson dijo que ambos “hablaron de la estrecha y antigua relación” entre los dos países y prometieron reforzar esos lazos en materia de comercio y seguridad, entre otros temas.

Durante la llamada, que duró 25 minutos, prometieron colaborar en sus “prioridades compartidas, desde el cambio climático hasta la promoción de la democracia y reconstruir mejor luego de la pandemia de coronavirus”, dijo Downing Street.

“Reconstruir mejor” es una consigna común a Biden y el gobierno británico.

I just spoke to @JoeBiden to congratulate him on his election. I look forward to strengthening the partnership between our countries and to working with him on our shared priorities – from tackling climate change, to promoting democracy and building back better from the pandemic.