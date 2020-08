Biden “coquetea” con la comunidad negra; les pide resistir a Trump

Detroit.- La campaña presidencial de Joe Biden lanzó el jueves un nuevo aviso proselitista nacional dirigido a los estadounidenses negros, a los que los exhorta a resistir al presidente Donald Trump tal como sus antepasados resistieron a los “racistas violentos de una generación pasada”.

El aviso de un minuto, al que The Associated Press tuvo acceso exclusivo antes de su emisión digital y por televisión el jueves, busca alentar el apoyo de los estadounidenses negros, un sector del electorado que es crucial para Biden, de cara a la elección de noviembre. Titulado “Estados Unidos mejor”, ataca directamente al presidente republicano, aunque sin nombrarlo.

“Debemos decidir que lucharemos por ese Estados Unidos mejor”, dice el narrador. “Y así como nuestros antepasados resistieron a los racistas violentos de una generación pasada, resistiremos a este presidente y diremos ‘basta’, porque Estados Unidos es mejor que él. Optamos por ser más grandes. Optamos por ser más audaces. Optamos por recuperar la justicia, el respeto y la dignidad en este país. Optamos por elegir a Joe Biden para que nos conduzca a todos a la realización de esa promesa”.

The fight for civil rights is what drove me to get involved in politics in the first place. It's why I fought for and helped secure a 25-year extension of the Voting Rights Act. And it's why as president, I'll immediately sign the John R. Lewis Voting Rights Act into law. pic.twitter.com/fHqUvYahRR