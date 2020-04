Vía internet, la convención demócrata: Biden

Washington.- Joe Biden declaró el domingo que la Convención Nacional Demócrata, ya postergada hasta agosto debido al coronavirus, podría tener que realizarse vía internet, en un reflejo de la manera en que la pandemia ha afectado la campaña electoral estadounidense.

Los demócratas “podríamos tener que hacer una convención virtual”, declaró el ex vicepresidente.

