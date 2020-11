Elecciones EU: Joe Biden derrota a Donald Trump, adelantan medios locales

Washington.- Demócrata Joe Biden derrota a presidente Donald Trump, es 46to presidente de Estados Unidos tras ganar en Pensilvania, reportaron esta mañana medios como Associated Press, NBC y CNN.

Con el triunfo en Pensilvania, Biden tendría 273 votos electorales contra los 213 obtenidos por Trump.

Cuatro días después de la jornada electoral, la campaña presidencial estadounidense permanecía en animación suspendida el sábado mientras el recuento prolongado acercaba al demócrata Joe Biden a la victoria sobre el presidente Donald Trump.

La demora del veredicto puede atribuirse a la alta participación electoral, la enorme cantidad de boletas enviadas por correo y el estrecho margen entre los candidatos. Biden, con ventaja en Pensilvania, Nevada y Georgia, se acercaba al umbral de los 270 votos en el Colegio Electoral necesarios para ganar la Casa Blanca.

JOE BIDEN DEFEATS PRESIDENT DONALD TRUMP



The Associated Press declares Joe Biden the winner of a grueling campaign for the American presidency. He will lead a polarized nation through a historic collision of health, economic and social crises. #APracecall pic.twitter.com/lInwqjX3PB