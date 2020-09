Joe Biden contraataca a Trump por nombramiento en la Corte de EEUU

Washington.- El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, criticó este domingo la decisión del Presidente Donald Trump sobre nominar a la jueza de apelaciones Amy Coney Barrett para ocupar el escaño en la Suprema Corte de Estados Unidos que dejó la fallecida magistrada Ruth Bader Ginsburg. El pronunciamiento lo hizo luego de que Trump dijera que solicitará un examen antidoping para Biden.

De acuerdo con el otrora Vicepresidente -quien ha insistido en que la designación del nuevo Ministro del máximo tribunal debería realizarla el Mandatario electo-, la designación de Barrett se debió a su postura contraria a las políticas de seguro médico que Obama instauró durante su Gobierno.

"No es ningún misterio lo que está pasando aquí. Trump está intentando echar por la borda el Acto de Cuidado Asequible. Lo ha tratado de hacer a lo largo de los último cuatro años", explicó Biden en un mensaje desde Wilmington, Delaware.

The decisions of the U.S. Supreme Court affect our everyday lives — and the American people deserve to have their voices heard when it comes to who serves on the Court. Tune in as I deliver remarks on President Trump’s nomination. https://t.co/N9HmjDXKMw