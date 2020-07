Biden “coquetea” con los republicanos descontentos

Washington.- En los cuatro meses desde que Joe Biden alcanzó la nominación demócrata como candidato a la Casa Blanca, se ha centrado en consolidar las facciones divergentes y a menudo beligerantes del partido. Al acercarse el cierre de campaña, ese esfuerzo se ampliará para incluir a los republicanos descontentos con el presidente Donald Trump.

Se espera que el exgobernador de Ohio, John Kasich, un republicano y crítico de Trump, hable en la Convención Nacional Demócrata en nombre de Biden el próximo mes, según una persona con conocimiento de los planes que pidió el anonimato para poder comentar sobre la estrategia. Kasich se encuentra entre un puñado de republicanos de alto perfil que probablemente se volverán más activos para apoyar a Biden en el otoño.

Every day it becomes clearer: We are in a battle for the soul of this nation. Who we are. What we believe. Who we want to be. It’s all at stake.



We have to vote Donald Trump out this November.