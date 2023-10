Joe Biden felicita a Mike Johnson por su nombramiento

Joe Biden, mandatario de Estados Unidos, felicitó este miércoles a Mike Johnson por conseguir los apoyos necesarios como nuevo presidente de la Cámara de Representantes, el tercer puesto de máxima autoridad en la nación de las barras y las estrellas.

Además aseguró que trabajará conjuntamente y "de buena fe" por el bien de los estadounidenses.

"Como dije cuándo comenzó este proceso, quienquiera que sea el presidente, intentaré trabajar con él de buena fe en nombre del pueblo estadounidense"

Manifestó el presidente norteamericano en un comunicado difundido por la Casa Blanca.

Biden insistió en que en su agenda con el nuevo 'speaker' destaca el "promulgar una importante legislación bipartidista sobre infraestructura, superar a China, reformar las armas y brindar atención a los veteranos".

El mandatario estadounidense no dejó escapar la ocasión de criticar el bloqueo institucional en el que el Partido Republicano ha sumido al Congreso estadounidense durante los últimos 22 días.

Desde que se aprobó la moción de censura al anterior presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, con el apoyo del 'ala dura' de su propio partido.

While House Republicans spent the last 22 days electing a Speaker, I've been at work on a funding package that advances our bipartisan national security interests in Israel and Ukraine, secures our border, and invests in families. Now, we must move swiftly to avoid a shutdown.

Remarcó que, a pesar de las diferencias entre él y el nuevo presidente de Representantes, es necesario un "esfuerzo mutuo" para encontrar "puntos en común" en todas las materias posibles.

Por lo que pidió a Mike a actuar con responsabilidad y priorizando el bien común de la nación por encima de intereses partidistas.

La Cámara de Representantes ha votado este miércoles a favor de Johnson como nuevo presidente de la sala, poniendo así fin a un bloque institucional provocado por el sector más extremista del propio Partido Republicano, que ha previamente frustró las candidaturas de otros tres representantes: Steve Scalise, Jim Jordan y Tom Emmer, debido a sus disputas internas.

As I said when this process began, whoever the Speaker is, I will seek to work with them in good faith.



This is a time for all of us to act responsibly and put the good of American families above any partisanship. https://t.co/810Rz4j3Ca