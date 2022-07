Joe Biden firma decreto que protegerá el derecho al aborto

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden firmó un decreto que propone proteger el derecho al aborto luego de la anulación de la Corte Suprema y de las constantes críticas.

Desde la Casa Blanca, el mandatario estadounidense apuntó que esta decisión no es impulsada por la constitución, sino más bien un alto a la Corte Suprema porque se está olvidando proteger la vida de las mujeres.

“Esta no fue una decisión impulsada por la Constitución, y a pesar de lo que dijeron esos jueces en la mayoría, esta no fue una decisión impulsada por la historia”, expresó.

“La Corte ignora que se promulgaron muchas leyes para proteger a las mujeres en el momento en que estaban muriendo por abortos inseguros", señaló Biden.

A través de sus redes sociales el presidente anunció los puntos que establece el decreto.

"Hoy firmé una Orden Ejecutiva para proteger los derechos reproductivos de las mujeres después de la decisión extrema de la Corte Suprema de anular Roe v. Wade. Formaliza las acciones que anuncié justo después de la decisión y agregará nuevas medidas para proteger la salud de las mujeres", escribió el funcionario.

El decreto estipula los siguientes puntos:

Acceso al aborto incluido el aborto con medicamento

Acceso a la anticoncepción

Derecho a la atención médica de emergencia conforme a la ley

Los proveedores y las clínicas en las que confía

Privacidad a la información de salud sensible

Acceso a información veráz

Asimismo, Biden dejó claro que no importará cuantas veces el Congreso quiera que el aborto sea ilegal, pues mientras esté en el mandato el impedirá que se convierta en ley

"Los republicanos del Congreso quieren que el aborto sea ilegal. Pero déjame decirte algo: mientras sea presidente, vetaré cualquier intento.No me importa lo que intenten do. Nunca dejaré que se convierta en ley", escribió en Twitter el mandatario.

