Joe Biden pondrá fin a emergencia establecida por Coronavirus

A tres años de que se establecieron medidas para combatir el Coronavirus, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden; anunció que este próximo 11 de mayo levantará las dos emergencias establecidas de manera nacional, debido a que ha llegado el momento de ‘regresar a la normalidad’.

La medida para poner fin a las declaraciones de emergencia nacional y de salud pública reestructuraría formalmente la respuesta federal al coronavirus, con lo cual se le daría al virus un trato de amenaza endémica a la salud pública que puede ser manejada a través de las autoridades normales de las agencias.

El anuncio de Biden está incluido en una declaración que se opone a resoluciones que serán presentadas esta semana por los republicanos de la Cámara de Representantes, que quieren se ponga fin de inmediato a la emergencia. Los republicanos de la cámara baja también se preparan para lanzar investigaciones sobre la respuesta del gobierno federal al COVID-19.

