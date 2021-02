Joe Biden pone fin a la emergencia nacional en la frontera con México

Redacción

MÉXICO.- El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha puesto fin a la emergencia nacional en la frontera con México tras firmar un decreto.

Donald Trump fue el responsable de declarar dicha emergencia en febrero de 2019.

De acuerdo al portal Sputnik, el presidente Biden aclaró en una carta dirigida al Congreso que el dinero de los contribuyentes no podía seguir utilizándose en la construcción del muro en la frontera de México.

El mandatario estadounidense firmó un documento con la fecha del 10 de febrero que fue publicado en la página oficial de la Casa Blanca.

En el sitio se puede leer lo siguiente:

"He determinado que la declaración de emergencia nacional en nuestra frontera sur no estaba justificada. También he anunciado que será política de mi administración que no se desvíen más dólares de los contribuyentes estadounidenses para construir un muro fronterizo".

Con esto Biden pone fin a una medida impuesta por la administración pasada que buscaba conseguir fondos para financiar la construcción del muro fronterizo.

