Ante líderes de la comunidad afroestadounidense, Biden promete hacer frente al racismo

Delaware.- El precandidato demócrata a la presidencia Joe Biden prometió el lunes abordar el racismo institucional en sus primeros 100 días en el cargo si resulta electo, tratando de hacer notar su voz en el debate nacional en torno al racismo y a la brutalidad policial.

El exvicepresidente ofreció apoyo emocional y prometió medidas enérgicas durante una reunión presencial con líderes de la comunidad afroestadounidense en Delaware y en otra reunión en línea con alcaldes de algunas ciudades grandes, quienes están lidiando con tensiones raciales y están frustrados por la falta de apoyo federal.

After another night of unrest in America, I’m hosting a virtual roundtable with mayors from across the country to discuss where we go from here. Tune in: https://t.co/qyXzbDdSBq