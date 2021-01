Unidad y alianzas internacionales: primer mensaje de Biden al frente de EU

Washington.- “Lucharé tan duro por quienes no me apoyaron como por los que sí”, prometió durante su primer discurso como presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Tal como se esperaba, el mandatario 46 de dicha nación no mencionó a su antecesor Donald, Trump y centró su discurso en la unidad y tolerancia ciudadana como pilares para vencer las adversidades y las divisiones.

“Hay que acabar con esta guerra, que pone al conservador contra el liberal. (…) (Lo haremos) Si mostramos un poco de tolerancia y unidad y si estamos dispuestos a ponernos en el pellejo del otro, porque la vida es así”, indicó.

Biden prestó juramento minutos antes del mediodía durante una ceremonia en el Capitolio. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, le tomó juramento.

Biden juró sobre una Biblia que su familia posee desde 1893 y sobre la cual también juró como vicepresidente en 2009 y 2013.

Kamala Harris prestó juramento como la primera mujer en ocupar la vicepresidencia. La ex senadora por California es la primera persona negra y de ascendencia asiática elegida a la vicepresidencia.

Le tomó juramento la jueza Sonia Sotomayor, la primera miembro latina de la Corte Suprema.

El ahora presidente mencionó como ejemplo de grandes cambios la investidura de Harris: “no me digan que las cosas no pueden cambiar”, dijo en su discurso.

