Joe Biden viajará a Israel en ‘solidaridad’ tras ataque de Hamás

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará mañana a Israel, días después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, le invitara como gesto de "solidaridad" en el marco del estallido del conflicto en la Franja de Gaza.

Tras reunirse con Netanyahu, el mandatario estadounidense viajará a la capital jordana, Amán, donde se reunirá con el rey Abdulá de Jordania; el presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi; y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas.

I’m traveling to Israel tomorrow to stand in solidarity in the face of Hamas’s brutal terrorist attack and to consult on next steps.



I'll then travel to Jordan to meet with leaders and address dire humanitarian needs—and make clear that Hamas does not stand for Palestinians'… pic.twitter.com/tKzflvK73T