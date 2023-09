Johannesburgo: incendio en edificio abandonado deja 74 fallecidos

El jueves 30 de agosto, se registró un devastador incendio en un edificio abandonado en Johannesburgo, Sudáfrica, dejando como saldo alrededor de 74 personas fallecidas, entre las cuales se contabilizan 12 menores de edad.

Según informes, el desgarrador suceso ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada, en un área conocida por tener varias residencias abandonadas.

En X (antes Twitter) circulan videos donde se pueden ver a los cuerpos acomodados y cubiertos por mantas blancas, a un lado del equipo forense.

El cuerpo de bomberos tardó varias horas en apagar las llamas, al desconocer que al interior del inmueble, habían ‘obstrucciones’ que ralentizaron su labor.

Por desgracia, el fuego consumió todo el edificio, dejando como resultado varios cadáveres quemados por completo, haciendo imposible su identificación.

Las víctimas eran personas sin hogar y residentes ilegales que usaban los cinco pisos de la construcción, como un refugio aparentemente ‘seguro’.

Las autoridades están llevando a cabo una investigación con el objetivo de determinar la causa del incendio.

Es muy pronto para suponer las causas, pero algunos creen que este pudo haber sido provocado por uno de los residentes del edificio, quien al verse en la necesidad de buscar calor, creó una pequeña fogata que momentos después, se saldría de control.

In the fire that broke out in a 5-storey building in Johannesburg, South Africa, 73 people lost their lives and 52 people were injured. While the building was burning, the laughter of those watching the fire did not go unnoticed. pic.twitter.com/PXmTSkH3uC