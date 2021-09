Joven muere por tomar refresco, bebió un litro y medio en pocos minutos

Hombre muero a causa de un refresco, el hombre originario de Pekín, China, ingirió un litro y medio de refresco en menos de 10 minutos el refresco se encontraba muy helado, lo que le provocó una isquemia hepática.

El hombre unas horas después empezó a presentar dolor en estomago al no aguantar este se fue de inmediato a un hospital, el hombre fue atendido por los médicos, de acuerdo al diario The New York Post, el sujeto ingirió de manera rápida la gaseosa.

Al ser revisado por los doctores notaron una acumulación de gas en el abdomen, por lo que realizaron una tomografía en el cual detectaron que presentaba problemas en la pared intestinal.

Una vena que distribuye sangre al hígado fue la causante de la muerte del hombre ya debido a un shock por falta de oxígeno al órgano, los médicos lograron sacar de su abdomen el gas acumulado pero no pudieron hacer más por el joven de 22 años que falleció horas después.

Expertos de la salud descartaron que el refresco le haya provocado la muerta por lo que comentaron que es casi imposible que una bebida gaseosa te mate, dijo el profesor Natham Davies bioquímico del University College de Londres.

Por su parte el medico dijo que el diagnóstico era más seguro que el joven ya presentaba alguna infección bacteriana no tratada, la que posiblemente creo una bolsa de gas en el intestino y por la falta de oxígeno al hígado haya hecho que colapse.

"Es posible, pero no necesario que sea probable, que beber una gran cantidad de bebida carbonatada pudiera haber tenido un efecto exacerbante", dijo.

Con información de El Heraldo de México.

También te puede interesar:

Cancelan la venta de este refresco tras muerte por intoxicación

Refrescos de cola pueden causar Alzheimer

Efectos negativos de consumir refrescos