Juez Federal desestima demanda de Donald Trump contra CNN por 'La Gran Mentira'

Un juez federal ha tomado una decisión en la demanda que Donald Trump presentó contra CNN, en la que acusaba a la cadena televisiva de difamación por utilizar el término "La Gran Mentira" para referirse a sus intentos de anular las elecciones de 2020, lo que según el expresidente lo comparaba con Adolf Hitler.

La demanda fue presentada en octubre pasado en el sur de Florida, donde Trump buscaba una indemnización de 475 millones de dólares, argumentando que estas referencias mancharon su reputación y su carrera política. Como aspirante a la candidatura presidencial republicana para 2024, esta es la tercera vez que se postula para la presidencia.

Sin embargo, el juez federal de distrito Raag Singhal, quien fue designado por Trump, desestimó las acusaciones de difamación el viernes pasado. El fallo se basó en que las referencias utilizadas por CNN eran opiniones y no declaraciones de hechos. Además, el juez consideró que era una exageración creer que los espectadores conectarían las acciones de Trump para desafiar los resultados electorales de 2020 con la propaganda nazi o el régimen genocida y autoritario de Hitler.

En su decisión, el juez afirmó:

La agencia The Associated Press buscó comentarios de los abogados de Trump en el sur de Florida y Washington, así como declaraciones de los abogados de CNN en Atlanta y el sur de Florida, pero hasta el momento no se han obtenido respuestas. Esta decisión marca un nuevo capítulo en el enfrentamiento legal entre Trump y los medios de comunicación y refuerza el uso de opiniones como una defensa válida en casos de difamación.

