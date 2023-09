Juez federal ordena a Texas retirar muro de boyas del río Bravo

Un juez federal de Estados Unidos ordenó el día de ayer al estado de Texas retirar antes del 15 de septiembre las boyas colocadas en el río Bravo, que hace frontera con México.

El objetivo del muro era evitar la llegada de migrantes ilegales a través del cuerpo de agua.

El sistema judicial de Estados Unidos emitió una prohibición que impide a dicho estado la construcción o instalación de boyas adicionales en la zona.

Esta medida es una respuesta directa a una demanda presentada por la Administración de Joe Biden en contra de la iniciativa del gobernador republicano Greg Abbott.

La causa de esta acción legal radica en el hallazgo de al menos dos cuerpos en la zona.

El magistrado, David Ezra, ha fallado que las boyas obstruyen la libre navegación en el río Grande, violando así una ley histórica que rige las vías navegables controladas por el Gobierno federal.

Texas necesitaba haber obtenido permiso por parte de una agencia federal, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.

Ezra señaló que no se trata de una ‘eliminación total’ de las barreras flotantes, sino que ha pedido a las autoridades estatales que las muevan a la orilla del río, en el lado estadounidense.

El juez también ha considerado ‘poco convincente’ el argumento de la autodefensa de Texas, ya que Abbott rechazó retirarlas alegando una ‘invasión’ de inmigrantes.

