Abogado y antifeminista, el sospechoso de asesinar a hijo de una juez en EEUU

Nueva Jersey.- Un abogado que decía ser “antifeminista” y que fue hallado sin vida en las montañas Catskill con una herida de bala aparentemente autoinfligida es investigado como el posible agresor en el ataque a tiros contra la familia de una jueza federal en Nueva Jersey, comentaron dos funcionarios al tanto de la investigación a The Associated Press.

Roy Den Hollander, quien recibió atención por parte de los medios, incluyendo presentaciones en las cadenas Fox News y Comedy Central, por demandas que impugnaban las presuntas transgresiones a los “derechos de los hombres”, fue encontrado sin vida el lunes en el condado Sullivan, Nueva York, dijeron los funcionarios.

The man suspected of shooting the husband and murdering the son of Judge Esther Salas is a Trump supporter named Roy Den Hollander. Roy once filed a lurid RICO lawsuit against a laundry list of media outlets and personalities for what he perceived as "negative coverage" of Trump. pic.twitter.com/A7yIYYA4dG

Un día antes, una persona armada vestida como repartidor de FedEx acudió a la vivienda de la jueza Esther Salas, ubicada en North Brunswick, Nueva Jersey, y comenzó a disparar, hiriendo a su esposo, el abogado Mark Anderl, y matando a su hijo, Daniel Anderl.

Salas se encontraba en otra parte de la vivienda y resultó ilesa, dijeron los funcionarios, quienes no pueden declarar sobre una investigación en curso y hablaron con la AP a condición de guardar el anonimato.

Den Hollander tenía una demanda de igualdad de género, interpuesta en 2015, que Salas estaba escuchando y la cual involucraba a una joven que quería inscribirse al servicio militar. También mencionó a la jueza en publicaciones en internet, ridiculizándola como una trepadora que se aprovechaba de su ascendencia hispana para salir adelante.

Junto al cuerpo de Den Hollander se encontró un paquete dirigido a Salas, dijeron los funcionarios.

The FBI has identified Roy Den Hollander as the primary subject in the attack that occurred at the home of the Honorable Esther Salas. Den Hollander is now deceased. Individuals who believe they have relevant information should contact us at 973-792-3000, Press Option 2.