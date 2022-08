¿Jugarán con fuego? Aseguran que Nancy Pelosi visitará Taiwán

Un alto funcionario del gobierno de Taiwán y uno de Estados Unidos han mencionado que la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi llegará a Taipéi, como parte de su gira en Asia a pesar de no haber mencionado el país, luego de la advertencia del presidente de China.

De acuerdo con la información de medios nacionales, se espera que Pelosi, “juegue con fuego”, este martes al llegar a Taiwán para reunirse con la presidenta Tsai Ing-wen.

Según Liberty Times, uno de los periódicos del partido gobernante de Taiwán, mencionó que se espera que la funcionaria de Estados Unidos pase la noche en Taipéi.

Este domingo, Nancy Pelosi, confirmó que visitaría cuatro países asiáticos pero no mencionó a Taiwán,

En una declaración, la funcionaria dijo que encabezará una delegación legislativa a Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón para hablar de comercio, la lucha contra la pandemia, el cambio climático, la seguridad regional y “la gobernabilidad democrática”.

I'm leading a Congressional delegation to the Indo-Pacific to reaffirm America’s unshakeable commitment to our allies & friends in the region. In Singapore, Malaysia, South Korea & Japan, we’ll hold high-level meetings to discuss how we can further our shared interests & values.