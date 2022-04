Biden solicita juicio contra Putin por crímenes de guerra en Ucrania

Un juicio por crímenes de guerra en contra del presidente ruso, Vladimir Putin, así como implementar más sanciones es la solicitud hecha este lunes por el presidente de Estados Unidos, Je Biden.

Esta solicitud llega después de los reportes de atrocidades cometidas en Ucrania durante la intervención militar rusa.

“Vieron lo que sucedió en Bucha”, dijo Biden. Putin “es un criminal de guerra”, agregó.

Biden hizo los comentarios a la prensa después de que el presidente de Ucrania Volodimir Zelensky visitó Bucha, uno de los pueblos en los alrededores de Kiev en donde funcionarios ucranianos han denunciado el hallazgo de civiles muertos.

Zelensky califica las acciones de Rusia de “genocidio” y pide que Occidente implemente sanciones más estrictas contra Moscú.

Sin embargo, Biden no llegó a calificar las acciones de genocidio.

Los cadáveres de 410 civiles han sido removidos de pueblos circundantes a Kiev que recientemente fueron retomados tras la retirada de las fuerzas rusas, informó la fiscal general de Ucrania, Iryna Venediktova.

“Hemos seguido proporcionando a Ucrania con las armas que necesitan para continuar con el combate. Y tenemos que reunir todos los detalles para que podamos tener verdadero juicio por crímenes de guerra”, añadió Biden, calificando a Putin de gobernante “brutal”.

“Lo que sucede en Bucha es inaceptable y todos lo ven”, agregó Biden.

Funcionarios de la Casa Blanca señalaron que las conversaciones para aumentar las sanciones contra Rusia se intensificaron luego de que surgieran los reportes de las atrocidades. Biden dijo el lunes que seguirá agregando sanciones, pero no dio detalles de qué sectores serán sancionados.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tuiteó el lunes que la Unión Europea enviará investigadores a Ucrania para ayudar al fiscal general local a “documentar crímenes de guerra”.

I spoke with President @ZelenskyyUa about the atrocious murder of civilians in Bucha and elsewhere in Ukraine.



The EU is ready to send Joint Investigation Teams to document war crimes in coordination with the Ukrainian Prosecutor General.@Europol and @Eurojust will support.