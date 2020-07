Trudeau prioriza reunión de gabinete que el encuentro AMLO-Trump

Toronto.- El primer ministro canadiense Justin Trudeau rechazó la invitación de la Casa Blanca para celebrar el nuevo acuerdo regional de libre comercio en Washington con el presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Trump y López Obrador se reunirán el miércoles en Washington, pero la vocera de Trudeau, Chantal Gagnon, indicó el lunes que Canadá le desea lo mejor a Estados Unidos y México, pero Trudeau no asistirá.

“Si bien hubo discusiones recientes sobre la posible participación de Canadá, el primer ministro estará en Ottawa esta semana para sostener reuniones de gabinete previamente programadas y la sesión del Parlamento, planeada con mucha anticipación”, detalló Gagnon.

Trudeau lleva a cabo reuniones en línea con su gabinete en lugar de hacerlo en persona como una medida de prevención ante la pandemia del coronavirus.

Un alto funcionario del gobierno estadounidense, que habló a condición del anonimato al no estar autorizado para ser citado por nombre, dijo que Trudeau ha tenido varios conflictos relacionados con el inicio de sesiones en el Parlamento y las medidas que obligan a todos los ciudadanos canadienses a someterse a una cuarentena de 14 días al regresar del extranjero. El funcionario agregó que Trudeau solicitó conversar con Trump vía telefónica.

López Obrador dijo que él también hablará con Trudeau por teléfono.

"A las 9:30 tengo entrevista con Justin Trudeau, él no puede asistir a este encuentro del miércoles (en Washington). No sé que me vaya a plantear. Nosotros hicimos la invitación a Canadá, pero decidieron no estar", comentó @lopezobrador_. pic.twitter.com/AyONAszDnl