Kamala Harris acepta nominación demócrata y traza rumbo contra Trump

Kamala Harris aceptó la nominación presidencial del Partido Demócrata en la Convención Nacional Demócrata en Chicago, donde instó a los votantes a "trazar un nuevo rumbo" en las elecciones de noviembre.

Su discurso marcó un momento histórico, ya que es la primera mujer negra y persona de ascendencia sudasiática en ser nominada por uno de los dos principales partidos políticos de Estados Unidos.

Tonight, @KamalaHarris showed the world what I have known to be true. She is ready on day one to be President and represents the best of America. Let’s get to work. pic.twitter.com/b4fejucl7F