Kamala Harris asegura nominación como candidata presidencial demócrata en EU

El Comité Nacional Demócrata (DNC) confirmó este viernes que la vicepresidenta Kamala Harris ha asegurado la cantidad necesaria de votos de delegados para convertirse en la candidata presidencial del partido para las elecciones de noviembre en Estados Unidos.

Jaime Harrison, presidente del DNC, anunció que Harris alcanzó el umbral de delegados requerido para la nominación, aunque el proceso de votación en línea se extenderá hasta el lunes. En un momento decisivo para el partido, Harris se encamina a hacer historia como la primera mujer no blanca en liderar la candidatura de uno de los principales partidos políticos de Estados Unidos.

" Me siento honrada de ser la virtual candidata demócrata" , afirmó Harris en una llamada con sus seguidores. Harrison subrayó que el partido se unirá detrás de Harris para demostrar su fortaleza en la convención nacional, que se llevará a cabo en Chicago en las próximas semanas.

At this moment, we face a choice between two visions for our nation: one focused on the future and the other on the past. With your support, I am fighting for our nation’s future.

La votación virtual para la nominación de Harris, que comenzó ayer jueves a través de un sistema de correo electrónico seguro, y continuará hasta el lunes por la noche.

La convención del partido, que oficialmente nominará a Harris, está programada para el 19 de agosto, aunque la nominación formal se espera para el 7 de agosto. Este calendario acelerado responde a la necesidad de cumplir con la fecha límite para que los candidatos aparezcan en la boleta de Ohio.

Harris, quien recibió el apoyo de Joe Biden tras su decisión de no buscar la reelección, se prepara para enfrentar al candidato republicano Donald Trump en la contienda presidencial.

I am honored to be the Democratic nominee for President of the United States. I will officially accept the nomination next week.



This campaign is about people coming together, fueled by love of country, to fight for the best of who we are.



