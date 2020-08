Arremete Harris, compañera de fórmula de Biden, contra Trump

Delaware.- Kamala Harris, recién elegida como compañera de fórmula de Joe Biden para llegar a la Casa Blanca, dedicó parte de su primer aparición oficial como candidata a la vicepresidencia a criticar la gestión del Presidente Donald Trump.

"Estoy increíblemente honrada de tener esta responsabilidad y estoy lista para ponerme a trabajar", dijo Harris al abrir sus declaraciones en el evento de este miércoles en Delaware.

"Joe estoy muy orgullosa de estar contigo. Y lo hago muy consciente de todas las heroicas y ambiciosas mujeres ante mí cuyo sacrificio, determinación y resiliencia hacen posible mi presencia aquí".

Harris, de 55 años y de raíces inmigrantes llamó a la gente a votar por ella y Biden para sacar a Donald Trump de la Casa Blanca, y acusó a su Administración de llevar a Estados Unidos a una crisis.

"El mal manejo del Presidente de la pandemia nos ha hundido en la peor recesión desde la gran depresión", acusó.

Nacida en Oakland de padre jamaiquino y madre india, Harris, de 55 años, ganó su primera elección en 2003 cuando se convirtió en fiscal de distrito de San Francisco.

Fue elegida fiscal general de California en 2010, la primera mujer y persona de raza negra que ocupó el cargo.

Harris compitió con Biden en las primarias demócratas, que buscaban elegir al candidato que enfrentará a Trump en noviembre.

Ayer, Biden anunció que había elegido a Harris para ser su Vicepresidenta si ganaba los comicios.

I’m humbled to be joining @JoeBiden in the battle to defeat Donald Trump and build a country that lives up to our values of truth, equality, and justice. Tune in now to watch our first campaign event. https://t.co/rWs5tOrD6E