Kamala Harris condena sugerencia de Trump de fusilar a Liz Cheney

La candidata demócrata a la presidencia de EE.UU., Kamala Harris, expresó su preocupación este viernes ante los comentarios del expresidente Donald Trump, quien sugirió que la excongresista republicana Liz Cheney debería enfrentarse a un pelotón de fusilamiento.

Harris calificó la retórica de Trump como "violenta" y "detallada", y afirmó que este tipo de lenguaje debería ser suficiente para descalificarlo de la contienda presidencial.

Kamala Harris: He has increased his violent rhetoric, Donald Trump has, about political opponents and in great detail, suggested rifles should be trained on former representative Liz Cheney. This must be disqualifying.. pic.twitter.com/2VY6h13QEG