La Casa Blanca anunció el martes que la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, dio positivo a COVID-19, mostrando la persistencia del virus incluso en momentos en que partes del país están retirando las restricciones sociales a fin de tratar de volver a la normalidad.

Harris dio positivo en las pruebas rápidas y de PCR, agregó la presidencia, pero acotó que “no ha mostrado síntomas”. La vicepresidenta se aislará en su residencia, pero continuará trabajando de forma remota y regresará a la Casa Blanca una vez que dé negativo en la prueba del virus.

Harris, de 57 años, recibió su primera vacuna, de Moderna, poco antes de tomar el cargo. Recibió la segunda poco después de ser juramentada en enero de 2021. Recibió una dosis de refuerzo a fines de octubre y otra el 1 de abril.

Today, the Biden-Harris Administration is announcing new actions to make COVID-19 treatments even easier to access and to make sure health care providers and patients know about their safety, efficacy, and availability. https://t.co/TqkbpEddVJ pic.twitter.com/5RxZRVe8Hs