Kamala Harris y Xi Jinping se reúnen durante la cumbre APEC en Bangkok

La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris habló brevemente con el presidente chino Xi Jinping el sábado a fin de mantener abiertas las líneas de comunicación entre los dos países.

Harris y Xi intercambiaron comentarios el sábado al entrar a una reunión a puerta cerrada en la cumbre del foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) en Bangkok.

Today in Bangkok, I greeted President Xi before the APEC Leaders Retreat. I noted a key message that President Biden emphasized in his November 14 meeting with President Xi: we must maintain open lines of communication to responsibly manage the competition between our countries. pic.twitter.com/C5gpFxdg1Q